Fatih Altaylı başörtülü öğrenciye adres de vererek 'fahişe' dediğinde nerede idiniz, bacılar?

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Kendileri için "yılın en sürtüğü" yakıştırmasını yapan Gezici vandallar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hedef aldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere yönelik, "fahişeler" hakaretinde ortalarda görünmeyen DEVA ve Gelecek Partili kadın siyasetçiler de Gezicilerin çirkinliklerine ortak olarak Erdoğan'ı hedefe koydu.

Liderleri gibi iki yüzlü siyaset!

Candan Yıldız'a konuşan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ve Gelecek Partisi Kadın Politikaları Başkanı Habibe Çiftçioğlu, liderlerinin iki yüzlü siyaset anlayışını T24'te sürdürdü.

Gelecek Partili Habibe Çiftçioğlu, Erdoğan'ı, "Yanlış duydum galiba dedim ama maalesef yanlış duymamıştım. Ne kadar kızgın, öfkeli olursanız olun hiçbir siyasiye, insana yakışmaz. Hakaret ülkemizde suç, cumhurbaşkanına yapıldığında suç vatandaşa yapıldığında hak değil." diyerek hedef aldı.

Fatih Altaylı, başörtülü kadınlara "fahişeler" diyerek hadsizce küfrettiğinde, Yeni Akit'in merhum yazarı Hasan Karakaya, Altaylı'yı yerin dibine sokarak gereken cevabı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yazılarından etkilendiğim iki kişiden birisi." diyerek merhum Karakaya'ya destek olurken, Fatih Altaylı'ya tepki gösteremeyen DEVA'lı Esen ve Gelecek Partili Çiftçioğlu, merhum Hasan Karakaya'yı arayıp "Terbiyesiz Altaylı'nın cevabını vermişsiniz." bile diyememişti.