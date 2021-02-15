Fasulye diblesi nasıl yapılır? Fasulye dible tarifi

Karadeniz mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan fasulye diblesi hem besleyici hem de leziz bir tarif. Son derece basit bir tarifle mutfağınızda Karadeniz rüzgarı estirebilirsiniz.

Fasulye diblesi tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

Yarım kilo taze soğan

Yarım su bardağı pirinç

2 adet domates

Sıvı yağ

Tereyağı

Su

Tuz

Fasulye diblesi nasıl yapılır?

Öncelikle fasulyeyi ayıklayıp küçük küçük doğrayın.

ardından soğanı yemekli olarak doğrayın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alıp soğanı kavurun.

Soğanın ardından fasulye ve rendelediğiniz domatesleri ilave edin.

Sebzelerin rengi değişene kadar kavurun.

2 su bardağı sıcak suyu ekleyip ocağın altını kısın.

Yemek suyu çekince yıkadığınız pirinçleri ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Pirinç suyunu çekene kadar yemeği pişirin.

Afiyet olsun.

*Dondurulmuş ya da konserve taze fasulye ile de tarifi deneyebilirsiniz. Önemli olan fasulyeleri 1'er santim kalınlığında doğramak.