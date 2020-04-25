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Fas'tan getirilen 277 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

2020-04-25 08:08:00 -
Fas'tan getirilen 277 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

AKSARAY (AA) - Fas'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 277 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 277 Türk vatandaşını taşıyan THY'nin "Heybeliada" uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 14 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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