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Aktüel

Fas'tan 277 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

2020-04-25 01:51:58 -
Fas'tan 277 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

ANKARA (AA) - Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 277 Türk vatandaşını Fas'tan getiren THY'nin "Heybeliada" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray'a gönderildi.


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