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Aktüel Fas'taki 8 partiden Kerkerat'a düzenlenen operasyona destek açıklaması
Aktüel

Fas'taki 8 partiden Kerkerat'a düzenlenen operasyona destek açıklaması

Ortak açıklamada, "bölgenin güvenliği ve istikrarı konusunda açık bir tehdit oluşturan toprak bütünlüğü düşmanlarının tüm hamlelerine karşı Fas Kralı 6. Muhammed'in arkasında yer aldıkları" vurgusu yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:34:11 -
Fas'taki 8 partiden Kerkerat'a düzenlenen operasyona destek açıklaması

RABAT (AA) - Fas'taki 8 parti, Batı Sahra'da Polisario Cephesi'ne karşı Kerkerat tampon bölgesinde düzenlenen operasyonu desteklediklerini açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Ulusal Bağımsızlar Topluluğu, Halk Hareketi, Halk Güçleri Sosyalist Birliği, Anayasal Birlik, Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi, Bağımsızlık Partisi ile İlerleme ve Sosyalizm Partisi, yayınladıkları ortak açıklama ile Fas ordusunun, Kerkerat'ta Palisario Cephesi'ne karşı düzenlediği operasyona desteklerini bildirdi.

Açıklamada, "Fas ordusunun, özellikle Moritanya ve genel olarak Avrupa ile Sahra altı Afrika ülkeleri arasında insani ve ticari geçişlerin güvence altına alınmasını sağlayan profesyonel ve barışçıl operasyonunun" takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "terörizm, insan kaçakçılığı, uyuşturucu, silah ve organize suç gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı konusunda açık bir tehdit oluşturan toprak bütünlüğü düşmanlarının tüm hamlelerine karşı Fas Kralı 6. Muhammed'in arkasında yer aldıkları" vurgusu yapıldı.

Uluslararası toplumun Fas'ı destekleyen tutumundan da memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Herkes Fas'ın özerklik önerisinin ciddiyeti, tarihsel ve kültürel derinliği ve bu yapay çatışmanın bitmesi konusunda güvenilir bir öneri olduğunun daha fazla farkına vardı." ifadelerine yer verildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında BM nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.





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