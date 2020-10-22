Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında

RABAT (AA) - Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Fas'ta reyting oranlarını takip eden Maroc Metri şirketinin açıklamasına göre, devlet televizyonu Kanal 2'de yayımlanan Türk dizisi "Söz", ekim ayının ilk 3 haftasında en çok izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşti.

Aynı kanalda ekrana gelen "Siyah Beyaz Aşk" ikinci, "Oğlum İçin" ise beşinci sıradan listeye girdi.

"Söz" dizisi günlük 7 milyon 155 bin, "Siyah Beyaz Aşk" 5 milyon 400 bin, "Oğlum İçin" 5 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi.

Fas'ta önceki yıllarda yayımlanan Türk dizileri "Beni Affet", "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" da en çok izlenenler arasında yerini almıştı.