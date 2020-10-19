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Aktüel Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:26:21 -
Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 48 kişi hayatını kaybetti

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 2 bin 976'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 48 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 117 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 976'ya, vaka sayısı da 175 bin 749'a çıktı.

İyileşen sayısı ise 2 bin 449 artışla 146 bin 421 oldu.

Öte yandan Fas yönetimi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kazablanka kentinde 7 Eylül'de başlayan genel karantina uygulamasının üçüncü defa 14 günlüğüne uzatılmasına karar verdi.

Kazablanka, günlük vaka sayısında ilk sırada yer alıyor.


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