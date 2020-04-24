Fas'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. Umman ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 155 olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, 124 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 692'ye çıktığı, şu ana kadar 478 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 74 kişiye yeni tanı konduğunu ve toplam vaka sayısının 1790'a yükseldiğini açıkladı.



Hastalıktan iyileşenlerin sayısının 325'e çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve toplam can kaybının 9 olduğu hatırlatıldı.

- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 8 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 696'ya ulaştığını duyurdu.



Virüse yakalanan hastalardan 140'ının iyileştiğini aktaran Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini bildirdi.



Lübnan'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

