FAST nedir? FAST ödeme sistemi nasıl işliyor?

TCBM'nin yaptığı açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) adı verilen sistem sayesinde, vatandaşların para transferlerini saniyeler içerisinde gerçekleştirebileceği vurgulandı. Peki, 'FAST ödeme sistemi nedir?

FAST ödeme sistemi nedir?

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.

FAST sistemi nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Vatandaşların hem birbirleri hem de kendi hesapları arasında 7 gün 24 saat boyunca para transferi yapabilmesinin önü açılacak olan bir uygulama.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."