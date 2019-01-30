Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
Faşizan sol'cu Leman dergisi FETÖ’nün algı operasyonuna çanak tuttu. FETÖ’cülerin cezaevlerinde tutuklu bulunan teröristler için sıklıkla başvurduğu "Hapiste çocuğuyla resmedilen anneler" algısına yayınladığı karikatürle destek verdi.30 Ocak 2019 Çarşamba 11:54
Hapisten çıkma umutları hızla tükenen FETÖ’cü teröristler için düğmeye basan Pensilvanya’daki teröristbaşı hem sosyal medyadan hem de kriptoları tarafından "Çocuklar anneleriyle cezaevinde kalıyor" algısını yayma talimatı verdi. Bu şekilde FETÖ soruşturmalarına gölge düşürmeyi amaçlayan hain örgüte destek, sol’cu faşizan Leman Dergisi’nden geldi.
Kirli algı operasyonu
Dergi Twitter hesabından yayınladığı karikatür ile FETÖ’nün "Çocuklar da anneleriyle birlikte hapiste" algısına çanak tuttu.
Derginin skandal paylaşımına çok sayıda tepki gelirken FETÖ’nün yürüttüğü kirli provokasyona ortak olanlara her hangi bir cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.
İşte Leman’ın yayınladığı skandal karikatür;
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