Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!

Hapisten çıkma umutları hızla tükenen FETÖ’cü teröristler için düğmeye basan Pensilvanya’daki teröristbaşı hem sosyal medyadan hem de kriptoları tarafından "Çocuklar anneleriyle cezaevinde kalıyor" algısını yayma talimatı verdi. Bu şekilde FETÖ soruşturmalarına gölge düşürmeyi amaçlayan hain örgüte destek, sol’cu faşizan Leman Dergisi’nden geldi.

Kirli algı operasyonu

Dergi Twitter hesabından yayınladığı karikatür ile FETÖ’nün "Çocuklar da anneleriyle birlikte hapiste" algısına çanak tuttu.

Derginin skandal paylaşımına çok sayıda tepki gelirken FETÖ’nün yürüttüğü kirli provokasyona ortak olanlara her hangi bir cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

İşte Leman’ın yayınladığı skandal karikatür;

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