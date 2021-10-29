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Gündem Faşist zihniyet doymuyor! Mustafa Kemal’in adını kullanan Diyanet’e de saldırdılar
Gündem

Faşist zihniyet doymuyor! Mustafa Kemal’in adını kullanan Diyanet’e de saldırdılar

İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı görev haline getiren solak zihniyetin karanlık yayın organı odatv, yine fitne çıkarmanın peşine düştü. Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Ekim dolayısıyla yayınladığı mesajda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını hayırla yad ederken, karanlık oda tv ise bütün şehitlere rahmet okunduğu Cuma hutbesinde Mustafa Kemal’den bahsedilmemesini haberleştirerek yine algı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:00:00 - 2021-10-29 14:17:45
Faşist zihniyet doymuyor! Mustafa Kemal’in adını kullanan Diyanet’e de saldırdılar

Türkiye’de toplumu ayrıştırarak fitne çıkarmayı görev haline getiren solak medya 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da fırsat bildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda Türk milletinin özgür ruhlu ve mücadeleci yapısına dikkat çekilerek, “Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz” denildi.

Fitneciler yine iş başında

Ancak Diyanet’in Mustafa Kemal’i anması kin ve nefret dolu zihniyeti tatmin etmedi. Provokatif haberleriyle bilinen odatv, 29 Ekim üzerinden Diyanet’i ve aslında Müslümanları hedef göstererek toplumu ayrıştıran bir algıya imza atmaya çalıştı.

Diyanet’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Mustafa Kemal’in adını geçirmesini görmezden gelen karanlık oda, Cuma hutbesinde Mustafa Kemal’den bahsedilmemesini haberleştirerek “Atatürk'ün emriyle kurulmuştu... Yine adını anmadılar” başlığını attı.

Faşist zihniyete yetmiyor

Halbuki hem 29 Ekim mesajında Mustafa Kemal’den bahsedilmiş hem de Cuma hutbesinde bütün şehitler hayırla yad edilmişti. Ancak bunlar bile içlerinde milli ve manevi değerlere olan kinlerini her fırsatta dışa vuran malum zihniyetin Müslümanlara olan kinlerini engelleyemedi.

Mustafa Kemal üzerinden toplumu ayrıştırmaya çalışan odatv gibi Türkiye düşmanı oluşumlarıni asıl dertlerinin Diyanet üzerinden Müslüman Türk halkının huzurunu ve birliğini hedef almak olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

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