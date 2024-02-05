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Siyaset Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Siyaset

Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-05 16:23:00 -
Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

Irk temelli siyaset yaparak Arap düşmanlığını aşılayan Zafer Partisi'nin Ankara adayı açıklandı.

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adaylarının Bartu Soral olduğunu söyledi. 

Özdağ, "Bartu Bey deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma program ve projelerini yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı." dedi.

Soral'ın "proje insanı" olarak Zafer Partisinin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi olduğunu dile getiren Özdağ, Ankara'nın daha iyi yönetilmesi için seçmenlerden destek istedi.

Zafer Partisi ABB Başkan adayı Soral ise Ankara'da büyük bir trafik ve konut sorunuyla karşı karşıya olduklarına işaret etti.

Seçilmesi durumunda öncelikli olarak konut ve kira sorunlarını çözeceklerini aktaran Soral, "Ev fiyatlarını planlı biçimde çözeceğiz. Yollarda hiçbirimiz 20 dakikalık, yarım saatlik yolu 1-1,5 saatte gitmeyeceğiz." diye konuştu.
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