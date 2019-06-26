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Fas’ın en iyisi Abdelatif Ait Mansour

Bölgenin en iyi drift pilotları, Fas’taki Red Bull Car Park Drift Ülke Finali’nde kozlarını paylaştı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Fas’ın en iyisi Abdelatif Ait Mansour

Bölgenin en iyi drift pilotları, Fas’taki Red Bull Car Park Drift Ülke Finali’nde kozlarını paylaştı. Dokuz kategoride puanlanan pilotlar, 1 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kalabalık bir seyirci grubu önündeki yarış sonunda Abdelatif Ait Mansour rakiplerini geride bırakarak Türkiye’deki finalde Fas’ı temsil etme hakkını elde etti.



12 ülkenin en iyi drift pilotları, Türkiye’de düzenlenecek dünya şampiyonluğu yarışında yer bulabilmek için ülke finallerinde mücadele ediyor. Red Bull Car Park Drift 2019’un yedinci ülke finalinde Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mauritius ve Lübnan’dan sonra Fas’ı Türkiye’deki büyük organizasyonda temsil edecek isim de belli oldu. Fas’ta kalabalık bir drift tutkunu kitlenin takip ettiği yarışta birincilik Abdelatif Ait Mansour’un oldu.



Türkiye Finali bu hafta sonu İzmit’te


Red Bull Car Park Dirft’te sıradaki durak ise Türkiye. Türkiye’nin en iyi drift pilotları dünya finalinde ülkemizi temsil etmek için bir araya geliyor. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde saat 13.00’te gerçekleştirilecek.


Red Bull Car Park Drift’te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Feghali’nin gösteri yapacağı araçta Falken lastikleri kullanılacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull.com.tr/cpd adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.



Dünya Finali 1 Eylül’de İstanbul’da


Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan elemelerle startı verilen Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 12 şampiyon, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finalleri’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
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