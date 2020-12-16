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Aktüel Fas yönetimi AB tarafından yapılan "yabancı göçmenlerin iadesi" teklifini reddetti
Aktüel

Fas yönetimi AB tarafından yapılan "yabancı göçmenlerin iadesi" teklifini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:22:54 -
Fas yönetimi AB tarafından yapılan "yabancı göçmenlerin iadesi" teklifini reddetti

RABAT (AA) – Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Göç ve Sınır Güvenliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin (AB) Fas deniz sınırları içerisinden geçerek kıtaya gelen yabancı düzensiz göçmenlerin Fas'a iade edilmesi teklifini kabul etmediğini duyurdu.

Fas'ın yerel internet sitesi Ya Biladi'de yer alan haberde, Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu Müdürü Halid Zeruali yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta içerisinde Fas'ı ziyaret eden AB Göç Birimi Temsilcisi Eva Johansson’un, yabancı düzensiz göçmenlerin iade edilmesi ile ilgili teklifinin reddedildiğini belirterek, “Her ülke kendi vatandaşlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Fas’ın sınır güvenlik birimlerinin geçen sene 74 bin düzensiz göçmeni engellediğini belirten Zeruali, bu sene içerisinde 32 bin yasa dışı göç girişiminin engellediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle göçmen şebekelerinin yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Zeruali, “Sınırların kapalı olması nedeniyle göçmen şebekeleri geçiş rotalarını Afrika’dan Kanarya Adalarına çevirdi.” dedi.

Fas, sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması sebebiyle Avrupa'ya yasa dışı geçiş yapmak isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

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