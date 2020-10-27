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Aktüel Fas, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Fas, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Salgında can kaybı Fas'ta 3 bin 445'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 329'a ve Kuveyt'te 756'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:58:27 -
Fas, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ya 72, Suudi Arabistan'da 16 ve Kuveyt'te 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 988 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 445'e, vaka sayısının da 203 bin 733'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 784 artarak 168 bin 706'ya ulaştı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konan 16 hastanın vefat ettiği, 399 kişinin enfekte olduğu, 426 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 329'a, vakaların da 345 bin 631'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 332 bin 117 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti, 775 yeni vaka tespit edildi, 725 kişi ise iyileşti.

Son verilerle can kaybının 756'ya, vakaların da 123 bin 92'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 114 bin 116'ya ulaştı.

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