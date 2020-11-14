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Aktüel Fas ordusu: "Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenlik tam olarak sağlandı"
Aktüel

Fas ordusu: "Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenlik tam olarak sağlandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:54:13 -
Fas ordusu: "Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenlik tam olarak sağlandı"

RABAT (AA) - Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda mal ve insan geçişine uygun güvenlik kuşağının oluşturulduğu ve tamamen güvenliğin sağlandığı bildirildi.

Fas haber ajansının (MAP) ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Fas ordusu tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda Polisaryo Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle yaşanan karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı belirtildi.

Haberde, Polisaryo Cephesi'ne bağlı milisler tarafından ordu birliklerine ateş açıldığı ancak can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etmişti.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

- Polisairo Cephesi "savaş çıktı" açıklaması yapmıştı

Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, yaptığı yazılı açıklamada, "Özgürlük, onur ve egemenlik yolundaki meşru hakkını savunan halkımıza karşı savaş patlak verdi. Çatışma başladı. Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti." ifadelerini kullanmıştı

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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