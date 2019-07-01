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Fas lider olarak turladı

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında Fas, Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve lider olarak bir üst tura çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:16
Fas lider olarak turladı

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında Fas, Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve lider olarak bir üst tura çıktı.


Bu yıl Mısır’ın ev sahipliğinde 32.’si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda D Grubu’nda yer alan Fas ile Güney Afrika, Al Salam Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 90. dakikada Mbark Boussoufa’nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Fas, grupta 3’te 3 yaparak lider olarak bir üst tura yükseldi.


Fas’ta forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar da 75. dakikada Noussair Mazraoi’nin yerine oyuna dahil oldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:16
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