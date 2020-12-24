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Aktüel Fas Kralı 6. Muhammed, Kudüs Komitesi'nin yakında toplanacağını duyurdu
Aktüel

Fas Kralı 6. Muhammed, Kudüs Komitesi'nin yakında toplanacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:20:20 -
Fas Kralı 6. Muhammed, Kudüs Komitesi'nin yakında toplanacağını duyurdu

RABAT (AA) - Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Kudüs Komitesi'nin 21. dönem toplantısı için yakında çağrı yapacağını duyurdu.

Fas haber ajansının (MAP) haberine göre, Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup gönderdi. İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı Kudüs Komitesi Başkanı 6'ncı Muhammed mektubunda, Fas'ta düzenlenecek Kudüs Komitesi'nin 21. dönem toplantısı için yakında çağrı yapacağını aktardı.

Fas'ın Filistin davasını daima Batı Sahra konusu düzeyinde değerlendirdiğini dile getiren 6'ncı Muhammed, Batı Sahra'nın Fas'a ait olduğunun güçlendirilmesi için yapacağı çalışmanın ne bugün ne de gelecekte, Filistin halkının meşru haklarını elde etmede gösterdiği mücadelesi hesabına kesinlikle olmayacağını vurguladı.

Fas Kralı, ülkesinin Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın oluşması için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

- Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, geçen salı diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

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