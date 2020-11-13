Fas Hükümeti'nden "Kerkerat" müdahalesine ilişkin açıklama

RABAT (AA) - Fas, Moritanya ile arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engelleyen Polisario Cephesi'ne karşı "tüm barışçıl yolların tükenmesinin" ardından ordunun müdahalesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Fas haber ajansı MAP'nın haberine göre, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, başkent Rabat'ta Fas siyasi partileriyle Kerkerat Sınır Kapısı'ndaki gelişmelerle ilgili bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından konuşan Başbakan Osmani, "Fas'ın, ayrılıkçı Polisario Cephesi'nin Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekilmesi için tüm barışçıl yöntemleri kullanmasının ardından ordunun müdahalesi gerçekleşti." ifadelerini kullandı

Osmani, Rabat'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle sürekli temasta olduğunu, BM Batı Sahra Referandum Misyonu (MINURSO) ve Guterres'in meselenin diyalogla çözülmesi için çaba sarfettiğini ifade etti.

Ülkesinin 22 gün boyunca sabrettiğini, karşı tarafın uluslararası çağrılara sessiz kaldığını ve Fas ordusunun müdahale etmek zorunda kaldığını dile getiren Osmani, ordunun müdahalesi sırasında ayrılıkçı Polisario Cephesi'yle herhangi bir temas yaşanmadığını aktardı.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etmişti.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.



- Polisairo Cephesi "savaş çıktı" açıklaması yapmıştı

Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Özgürlük, onur ve egemenlik yolundaki meşru hakkını savunan halkımıza karşı savaş patlak verdi. Çatışma başladı." ifadelerine yer vermişti.

Daf, "Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.