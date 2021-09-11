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Biyografi Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik nereli? Faruk Özçelik nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik nereli? Faruk Özçelik nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’te kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Peki Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik nereli? Faruk Özçelik nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-09-11 09:09:00 - 2021-09-11 09:09:53
Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik nereli? Faruk Özçelik nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Faruk Özçelik, 1968 yılında Konya'nın Hadim İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler  Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nü bitirdi.

Meslek hayatına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Faruk Özçelik kimdir

Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği,Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görevinde bulundu. 26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır. Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcılığına getirildi.

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