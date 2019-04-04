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Faruk Demir kimdir nereli ve kaç yaşında? Ardahan belediye başkanı Faruk Demir

CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demir 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 35,76 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Ardahan belediye başkanı seçildi. Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21. dönem Ardahan Milletvekili olarak Meclis’e girdi.Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Faruk Demir kimdir? Faruk Demir neleri ve kaç yaşında? Faruk Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Faruk Demir biyografisi…

04 Nisan 2019 Perşembe 19:19
Faruk Demir kimdir nereli ve kaç yaşında? Ardahan belediye başkanı Faruk Demir

CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demir 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 35,76 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Ardahan belediye başkanı seçildi. Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21. dönem Ardahan Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Faruk Demir kimdir? Faruk Demir neleri ve kaç yaşında? Faruk Demir hangi görevlerde bulundu? İşte Faruk Demir biyografisi…

Faruk Demir kimdir?

Faruk Demiri 1963 yılında Hanak Ardahan’da doğdu. Türk sanatçı ve siyasetçi. İlk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu. 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. Bu görevi 1999 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Bu zaman dilimi içerisinde TRT televizyonlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmaktadır.

MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Demir, aynı zamanda Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.  Sözleri Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan M. Kemal Atatürk'e yazılan "sarı saçlım mavi gözlüm" adında türküyü tekrar hayat kazandırmıştır. Sanatçı 2015 yılı CHP Ardahan Milletvekili aday adayı oldu. Faruk Demir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Ardahan belediye başkan adayı oldu ve seçimlerde kazanarak Ardahan belediye başkanı oldu.

Ardahan 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:19
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