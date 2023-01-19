Faruk Bildirici'den TV 100 paylaşımı! 'Necat Gülseven'in Alaattin Çakıcı ile ilişkisi araştırılmalı'

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CHP'li RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV 100 canlı yayınında konuşması esnada, alt bantta SADAT reklamı yayınlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

TV100’ün patronu Necat Gülseven’in Alaattin Çakıcı’nın dostu olduğunu söyleyen Bildirici, “Bu ilişki açıklanmaya muhtaç” dedi.

Bildirici, kendi internet yazısında yayınladığı yazıda, Gülseven'in daha önce tehdit iddiası ile de gündeme geldiğini belirterek, "Çakıcı’nın dostu olduğu anlaşılan Necat Gülseven de kamuoyunda tanınan bir isim değil. Bir otelcilik ve inşaat şirketi olduğu biliniyor. 2021’de AKP’li Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu’yu ölümle tehdit ettiği iddiası içeren haberler yayımlanmış; sonra bu haberlere erişim engeli getirilmiş." dedi.

Gülseven'in medyada yeni olduğunu da dikkat çeken CHP'li Bildirici, şöyle devam etti:

Gülseven’in medyadaki geçmişi de eski sayılmaz. TV100’ü 2018’de satın almış. Sonra 3N Medya’yı kurarak birbiri ardına Show Radyo, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de gruba katmış. Medya grubunu ve özellikle de TV100’ü hızla büyütüyor. Hatta bir ara Milliyet’i satın alacağı haberleri de çıktı.

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