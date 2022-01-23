Faruk Bildirici kendi medyasına sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi! 'Halil Konakçı'nın videosunu niye tam yayınladınız?'

Yeniakit.com.tr

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem (as.) ile Hz. Havva'ya yönelik hadsiz hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı. İslam dünyasının lidersiz oluşuna dikkat çeken Konakçı Hoca, Hristiyanların dinlerine nasıl sahip çıktıklarını anlatarak, "Allah o makamı geri getirsin bize." duasını etti.

Kendisini "Medya Ombudsmanı" olarak tanıtıp, "medyaya özgürlük" çığırtkanlığı atan RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, Halil Konakçı Hoca'nın ilgili videosunu yayınlayan; Cumhuriyet, T24, Sözcü, Birgün, Gerçek Gündem, Halk TV gibi kendi yayın organlarına, "Hilafet isteyen laiklik düşmanı imamın haberi böyle mi yapılmalıydı?" diye sordu.

Cumhuriyet ile Akit'i karşılaştırdı

Cumhuriyet gazetesi ile yeniakit.com.tr'nin Halil Konakçı'nın sözlerini aktardığı haberleri karşılaştıran Bildirici, Sezen Aksu'nun hadsiz hakaretini savunarak, şunları yazdı:

Bekleneceği gibi, Cumhuriyet ve Yeni Akit, Ankara Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı’nın sanatçı Sezen Aksu’ya hakaretler yağdırıp, hilafet çağrısı yapmasını birbirine tamamen zıt başlıklarla duyurdu okurlarına. Cumhuriyet, 'İmamdan skandal konuşma' başlığını koyduğu haberin girişinde 'Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Bursa’da bir camide verdiği vaazda ‘Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz’ diyerek hilafet çağrısı yaptı' diyordu.

Yeni Akit ise 'Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!' başlığını kullanmıştı. Haberi de 'Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, İslami değerlere birbiri ardına yapılan hakaretlere yönelik açıklamalarda bulundu' diye başlıyordu.

Halil Konakçı'nın videosunun "kırpılmamasına" tepki gösteren Bildirici, "Cumhuriyet ve Yeni Akit’in haberlerinde ortak bir nokta vardı; ikisi de imam Konakçı’nın sözlerini ayrıntılı biçimde aktarmıştı okurlarına. Hatta ikisinde de Konakçı’nın Bursa’daki bir camide verdiği vaazın videosu da eklenmişti. Tek fark, Yeni Akit’teki konuşma metni ve görüntünün biraz daha geniş olmasıydı. Cumhuriyet’te Konakçı’nın sözlerinin Vatikan’dan söz ettiği giriş bölümünün kesilmesiydi." dedi.

'Neden kırpmadınız?' eleştirisi!

"İnternet siteleri de konuşmayı ayrıntılı yayımladı." ifadesini kullanan "özgürlükçü" Faruk Bildirici, kendi medyasını "Neden kırpmadınız?" diye eleştirdi:

Konakçı’nın sözlerine karşı çıkmakla birlikte konuşmasını geniş olarak neredeyse tam metin halinde okurlarına aktaran medya kuruluşu sadece Hürriyet de değildi. Gerçek Gündem haber sitesinde de 'İmamdan skandal hilafet çağrısı: O makamı geri istiyoruz arkadaş' başlıklı haber, Cumhuriyet’tekiyle aynıydı. 'Konuşması şöyle' denilip aktarılmıştı Konakçı’nın hilafet çağrısı. Görüntü de eklenmişti haberde.

T24’teki haber de Cumhuriyet’teki haberden çok farklı değildi. T24’te de 'Sezen Aksu’yu hedef alan cami imamından hilafet çağrısı: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş' başlığının altında 'Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a cahil diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar' spotuna yer verilmişti. Burada da Konakçı’nın konuşması ayrıntılı biçimde aktarılmış, görüntüsü de habere eklenmişti.

Haber böyle mi yazılmalıydı?

Gazeteci, demokrasi, insan hakları, ayrımcılık, nefret söylemi gibi temel değerler söz konusu olduğunda tarafsız kalamaz, kalmamalı. İmam Konakçı da laiklik, demokrasi ve Anayasa karşıtı bir çağrıda bulunuyor; sanatçı Sezen Aksu’ya hakaret ediyor, hedef gösteriyor. O nedenle tarafsız kalmak olmaz; başlıkta 'skandal' ya da 'hilafet istedi' yazmak yetmez; açıkça tavır alınmalı imamın sözleri aynen aktarılmamalıydı. İmam Konakçı’nın hilafet çağrısının yanlışlığı ve suç olduğu vurgulanmalıydı.

Sözlerini aynen yayımlamak yanlıştı

Ancak sosyal medyada çok sayıda kullanıcının paylaşması gibi, haberlerde de İmam Konakçı’nın sözlerini geniş biçimde ve görüntülü olarak yayımlamak yanlıştı. İmam bu sayede görüşlerini tahmin edebileceğinden daha geniş bir çevreye duyurma ve propaganda yapma fırsatı buldu. Haberlerde ve televizyon programlarında sözlerini özetlemek, kısaca ne dediğini aktarmak yeterliydi.