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Faraşin Yaylası, karlı dağları ve yeşil örtüsüyle büyülüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası, yeşil örtüsü, zirveleri karla kaplı dağları ve kar sularıyla coşan deresiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Yaylayı gezen Suat Uce: - "Yaylamızın havası, doğası, güzelliği görülmeye değer"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:10:04 -
Faraşin Yaylası, karlı dağları ve yeşil örtüsüyle büyülüyor

ŞIRNAK (AA) - FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası yeşil örtüsü, zirveleri karla kaplı dağları ve kar sularıyla coşan deresiyle görsel bir şölen sunuyor.

Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na, uzun geçen kışın ardından baharın gelmesiyle bir yandan birbirinden güzel çiçeklerin açması bir yandan da karla örtülü dağları ayrı bir güzellik katıyor.

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla yaylada ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini bir arada görmek mümkün oluyor.

Yoğun yağışın ardından ilkbaharın yeşilin her tonunun hakim olduğu yaylada, bahar çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü ile karlı dağlar görsel bir şölen sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylada, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

- "Yayla her mevsim ayrı bir güzel"

Yaylaya gezmeye gelen Suat Uce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da çalıştığını, koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ilçeye geldiğini söyledi.

İlçede yaşayan ailesini ziyaret ettikten sonra yaylayı gezmeye geldiğini aktaran Uce, "Yayla her mevsim ayrı bir güzel. Yaylamızın havası, doğası, güzelliği görülmeye değer. Yılın bu ayında 4 mevsimi yaşıyoruz, adeta kartpostallık görüntüler oluşuyor. Bütün fotoğrafseverleri buraya davet ediyoruz. Yaylaya 10 gün sonra buraya mantar toplamaya geleceğiz. Yaylanın otları, havası çok güzel. Herkesin buraya gelip bu eşsiz manzarayı görmesini ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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