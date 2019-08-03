Faranjit nedir nasıl tedavi edilir? Faranjit belirtileri neler?
Faranji nedir? Farenksin (yani yutağın) enfeksiyonuna verilen isimdir.Faranjitin en sık karşılaşılan nedeni üst solunum yolu hastalıklarıdır. Belirtileri nelerdir:03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:43
Faranjit; farenksin (yani yutağın) enfeksiyonuna verilen isimdir.Faranjitin en sık karşılaşılan nedeni üst solunum yolu hastalıklarıdır. Belirtileri nelerdir:
- Boğaz ağrısı
- Boğazda kızarıklık
- Ses kısılması
- Öksürük
- Yüksek ateş
- Yutkunma zorluğu
- Geniz akıntısı
- Baş ağrısı
- Eklem, kas ağrıları
- Halsizlik
- Lenf bezlerinin şişmesi
- Kulak ağrısıdır.
YORUM YAZ