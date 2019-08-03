Faranjit nedir nasıl tedavi edilir? Faranjit belirtileri neler? Faranji nedir? Farenksin (yani yutağın) enfeksiyonuna verilen isimdir.Faranjitin en sık karşılaşılan nedeni üst solunum yolu hastalıklarıdır. Belirtileri nelerdir:

Faranjit; farenksin (yani yutağın) enfeksiyonuna verilen isimdir.Faranjitin en sık karşılaşılan nedeni üst solunum yolu hastalıklarıdır. Belirtileri nelerdir: - Boğaz ağrısı - Boğazda kızarıklık - Ses kısılması - Öksürük - Yüksek ateş - Yutkunma zorluğu - Geniz akıntısı - Baş ağrısı - Eklem, kas ağrıları - Halsizlik - Lenf bezlerinin şişmesi - Kulak ağrısıdır.

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