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Teknoloji

Far Cry6, 4K'yı destekleyecek mi? Oyun şirketi açıkladı

Far Cry6 4K'yı destekleyecek platformları açıkladı. Peki Far Cry6 hangi platformlarda 4K'yı destekleyecek? Far Cry6 ne zaman çıkacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:28:00 - 2020-07-28 15:39:34

Far Cry yapımcısı Ubisoft'tan abonelerini sevindiren bir haber verdi. Daha önce Far Cry serilerini seven oyunseverler yeni oyunu olan FC6'yı bekliyorlardı. Nihayet tanıtımı yapılan oyunun " acaba 4K'yı destekleyecek mi?" sorusuna Ubisoft'tan açıklama geldi. Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre yeni oyunu Far Cry6'ın PlayStation4, Playstation5 ve PC'de 4K'yı destekleyeceğini açıkladı. Daha fazla ayrıntıyı ise ilerleyen zamanlarda verecek. 

FarCry6 nerede geçecek?

Oyun 1960'ların Küba'sından sonra modellenen Yara adlı kurgusal bir ülkede gerçekleşecek.

FarCry6 ne zaman piyasaya sürülecek?

 Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Google Stadia için 18 Şubat 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

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