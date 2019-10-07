0553 313 94 23

Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı katliamı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı katliamı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci zeytin hasadına günler kala Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Nablus'a bağlı Burin köyü yakınında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını hedef aldı. Bir grup fanatik Yahudi, Filistinlilere ait 36 zeytin ağacını kesti.

Zeytin ağaçlarını kesen yerleşimcilerin, Burin yakınlarındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden oldukları belirtildi.

Saldırılarda artış yaşanıyor

Filistin yönetimi, 15 Ekim'den itibaren zeytin hasadı sezonunun başlayacağını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor.

Filistinli yetkililer, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını ifade ediyor.

Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
  1. Batı Şeria
  2. Yahudi yerleşimci
  3. zeytin ağacı
  4. fanatik Yahudi
  5. Yitzhar Yahudi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?
    1. Kadınlarda emekli olma şartları..
    2. UEFA'dan Türk hakeme görev
    3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    4. Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı..
    5. Washington Post yazarı Brian Klaas'tan..
    6. Türkiye'ye operasyon desteği: Biz..
    7. Akhisarspor'da Hadzic geri dönüyor
    8. Jandarma ekipleri Yunanistan'a gitmek..
    9. Gamze Özçelik'in Barış Pınarı Harekatı..
    10. Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl..
    11. Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir
    12. Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı
    13. İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına..
    14. CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması
    15. Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?..
    16. Barış Pınarı Harekatı öncesi kritik..
    17. Emekli maaş kesintilerini nasıl..
    18. "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör..
    19. Bacak ağrısı için hangi bölüme..
    20. Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın..
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!