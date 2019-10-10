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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:37
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Bugünkü baskınlarla birlikte son üç günde Harem-i Şerif'e giren fanatik Yahudilerin sayısı 700'ü geçti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:37
  1. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

  • KardesKardes6 dk önce
    Ulan Filistin sen de mi ?Halkinin kinayacagini zannetmiyorum.Baslarindaki kukla Siyonist ......lar kinamistir.Eger Filistin halki gercekten kinadiysa o zaman bu siyonistlerin zulumleri size azbile derim.Siyonistler size vurunca hangi yuzle Turkiye den yardim isteyeceksiniz ?Ama bu yetmez.Sizin samimi oldugunuzu anlamamiz icin bu kinamayi yapan Siyonist usaklarini basinizdanindireceksiniz.Yaziklar olsun.Ne diyelim.
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu7 dk önce
    Rabbim niyaz ediyorum İnşallah bize cihad nasip eder Yahudilerle Siyonist İslâm düşmanlarıyla savaşırız inşallah
  • ihsihs10 dk önce
    sıra bir gün onlara da gelecek inşeallah
  • mustafa temizmustafa temiz22 dk önce
    bizim millet yillardir filistine acir sahip cikar onlarda arap birligi ile beraber turkiyeyi kinadi ilginc degil mi
  • AbdullahAbdullah35 dk önce
    Filistin bugün Suriye operasyonu yüzüden Türkiyeyi kınadı.

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