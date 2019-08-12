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Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu anda...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao, "Şu anda bir imza yok" dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:33
Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu anda...

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Radamel Falcao, "Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişim halindeyim." dedi.

Galatasaray'ın 1 numaralı transfer gözdesi Radamel Falcao, transferle ilgili yeni bir mesaj yolladı.

Kolombiyalı golcü, görüşmelerin sürdüğünü kaydederken taraftarın önemine dikkat çekti ve "Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişim halindeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray heyecan verici olur"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığını vurgulayan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de fubol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor." demişti.

Radamel Falcao ile anlaşan Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcüye izin vermesini bekliyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:33
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