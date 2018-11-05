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Falafel tarifi

Falafel, nohut köftesi Arap ülkelerinin en meşhur yemeklerinden birisidir. Tadı oldukça lezzetli yapımı da bir o kadar kolay harika bir köfte tarifi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:08
Falafel tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut,

1 adet yumurta,

1/2 su bardağı galeta unu,

2 çorba kaşığı un,

1 adet soğan,

3 diş sarımsak,

1/2 demet maydanoz,

1 çay kaşığı karbonat,

Tuz,

Kimyon,

Karabiber,

Kırmızı pul biber.

KIZARTMAK İÇIN:

Sıvı yağ.

FALAFEL YAPILIŞI

Haşlanmış nohutlar rondodan geçirilir ve iyice ezilip parçalanması sağlanır.

Soğan ve sarımsak rendelenir.

Maydanozlar ince şekilde doğranır ve tüm malzemeler bir kabın içerisine alınıp, iyice yoğrulur.

Hazırlanan köfte harcı buz dolabına konularak 1 saat dinlendirilir.

Dinlendikten sonra küçük parçalar kopartılır ve yuvalanarak şekillendirilir.

Hazırlanan nohut köftesi kızgın yağın içerisine atılıp, güzelce kızartılır ve sıcak olarak servis edilir.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:08
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