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Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Esnafa faizsiz kredi mi verilecek?
Ekonomi

Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Esnafa faizsiz kredi mi verilecek?

İşletmelerin ekonomiye kazandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan KOSGEB eliyle, binlerce esnafa, faizsiz ve bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Esnafa faizsiz kredi mi verilecek? Faizsiz kredi başvuru şartları neler? Faizsiz kredi başvurusu nereye yapılacak? Esnafa faizsiz kredi ödemeleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:25:00 - 2020-12-14 15:35:04
Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Esnafa faizsiz kredi mi verilecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, esnafın yarasına bir nebze de olsun merhem olmak için faizsiz ve bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacağını söyledi. Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnafın iş yerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alması gerektiğini belirten Hamza Dağ, şu bilgileri verdi: "KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacaktır. Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza yansımayacak.”

Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? 

Esnafa faizsiz kredi ödemeleri ne zaman? Kredi kullanımında ilk bir sene geri ödeme yapılmayacağını, bir senenin sonunda 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemelerin gerçekleştirileceğini bildiren Dağ, "Şu an için programa dahil olan bankalar; Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası şeklindedir. KOSGEB tarafından, görüşmeler sürdürülmektedir. En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi devreye alınacak ve depremden etkilenen esnaflarımız kendilerine sunulan imkandan faydalanacaklardır. Devletimiz, depremin olduğu andan itibaren tüm gücüyle İzmir’in ve İzmirlilerin yanında olmuştur ve olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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