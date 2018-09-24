Faizsiz getiriye talep arttı

Sukuk, Murabaha, Muşaraka gibi faizsiz yatırım araçlarına rağbet artıyor. Şu anda Sukuk’un (İslami bono) ilgi odağı olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Erhan Çetinkaya, “Bu hizmetten 1 milyon lirayı aşkın yatırımlar yapan varlıklı gruplar ya da bireyler yararlanabiliyor. Getiri de gayet iyi, katılım fonlarının çok çok ötesinde” dedi.

KATILIM BANKALARI GÜÇLENİYOR

Kâr payına dayalı fonların güvenli bulunduğuna işaret eden Çetinkaya, “Araştırmalar da bu görüşü teyit ediyor. Toplum faizsiz getiriye aç ve iştahlı. Bu durum katılım bankalarının büyümelerini ve güçlenmelerini olanaklı kılıyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİME YÜZDE 20 KATKI

Katılım bankalarının üretici firmaların fonlama talebini karşıladığına değinen Çetinkaya, şöyle devam etti: “Bu firmalara yüzde 20 gibi bir katkımız var. Şirketleri başarı ile fonlarımızdan faydalandırıyoruz. Şirketler de bizden memnun. Tabii biz müşterimize para verip ‘belirli bir vadede geri öde’ demiyoruz. Müşterimiz mal alacaksa ‘ürünü kimden tedarik edeceksin’ sorusunu yöneltiyor ardından parayı satıcıya ödüyoruz. Ve bu parayı müşterimizin taksitle ödemesine imkân tanıyoruz. Uygulama alıcının ve satıcının hayrına.”

SERMAYE ARTIŞI ŞART

Sektör oyuncularının büyümeleri için adım atılması gerektiğini dile getiren Çetinkaya, “Sermaye konusuna önem verilmeli. Örneğin Vakıf Katılım’a gelmesi muhtemel olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait sermaye tutarı var. Bu tutar sektörü büyütür. O bir yana Ziraat Katılım ve Emlak Bankası’na da ilave sermaye sunulabilir” önerisini getirdi.

GİRİŞİM FONU DEVREDE

Ekonomi yönetiminin katılım bankalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Çetinkaya, şu açıklamaları yaptı: “Sayın Berat Albayrak ve A takımı tarafından sektörün büyümesini önleyen unsurlar belirleniyor. Tedbirler alınıyor. Tabii katılım bankacılığı ‘devamlı Murabaha şeklinde fonlandırıyor’ gibi bir tenkit var. Yani ‘peşin malı alıp vadeli şekilde imalatçıya satıyormuşuz’ gibi bir algı var. Faaliyetlerimiz onun ötesinde. Elbette Murabaha ile Muşaraka’nın ekonomimize ve kurumlarımızın kârlarına katkıları büyük. Ama bunun yanında girişim sermaye fonumuz da var. 10 milyon liralık fonu iyi bir niyetle, faydalı olacağı kanaati ile devreye aldık. Genç girişimcileri bulup onlara yatırım yaparak 3-5 senelik vade ile kârı realize etmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede girişimci adedimizi artırmamız, yeni firmalar ile dünyaya açılmamız şart. Norveç ve Finlandiya’da bu fonun ne denli başarılı olduğu aşikâr.”

BÜYÜME HEDEFİMİZ YÜZDE 30

Vakıf Katılım’ın aktiflerinin 15 milyar lirayı bulduğuna dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Çetinkaya, 2018 yılı sonunda büyümelerinin yüzde 25-30 olacağını belirterek şöyle konuştu: “Fon ve altın tarafında başarılı olmak için şube adedimizi arttırmaya önem veriyoruz. Şu anda 78-80 şubemiz var. Amacımız 2018’i 100 şube ile tamamlamak. Biliyoruz ki şube sayımız arttıkça fon talepleri artacak, altınlar gelecektir. Altın toplama faaliyetlerimiz devam ediyor. Altın EFT’si ve dışarıdan ihraç konusuna da odaklanıyoruz.”