Faizsiz arsa, araç, işyeri finansman desteği oranı ne kadar? Sıfır ve ikinci el araç finansmanı nasıl çekilir?

Kuveyt Türk, sıfır ve ikinci el araç satın almak isteyenlere en avantajlı teklifi sunuyor. Hayallerinizi süsleyen otomobile sahip olmak araç finansmanı ile çok kolay. 60 aya varan vade imkanlı taşıt finansmanı ile aracınızı hemen alırsınız, ödemenizi uzun vadede yaparsınız.

Sıfır ve ikinci el araç finansmanı nasıl çekilir?

Sıfır ve ikinci el binek araçlarda, tüketicilere TL ve döviz olarak finansman sağlanır.

2. El araç finansmanlarında 8 yaşa kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Ancak, kullanılacak aracın yaşı ve kullandırılan finansmanın vadesi toplamı 108 ayı geçmeyecektir. (6 yaş için maksimum 36 ay, 7 yaş için maksimum 24 ay ve 8 yaş için maksimum 12 ay vade)

Asgari peşinat yüzdeleri tür ve modele göre değişebilir.

Sıfır ve ikinci el binek taşıtlar, kasko değerinin 120.000 TL’ ye kadar kısmı için yüzde 70’i, 120.000 TL’yi aşan kısmı için yüzde 50’si oranında finanse edilebilir.

Araç finansmanlarındaki vade sınırlamasında sıfır araçlarda satış değeri; 2. El araçlarda ise kasko değeri dikkate alınır. Vade kısıtlaması aşağıdaki tablodadır.

Finansman tahsis ücreti finansman tutarının %0,5’i olup bu tutar üzerinden BSMV dahil olarak alınmaktadır.

Sigorta bedelleri (kasko, kredili hayat sigortası) yıllık maliyete dahil edilmiştir.

Taşıt rehin bedeli 22,75 TL olarak yıllık maliyete eklenmiştir.

30.000 TL finansman tutarı için 1 yıllık kredili hayat sigortası pirim tutarı 32 yaşındaki erkek müşteri için 96,07 TL olarak hesaplanmıştır. Kredili hayat sigortası bedeli, kredi tutarına, vadeye, yaşa ve kredi aylık kâr oranına göre değişkenlik göstermektedir.

32 yaşındaki hasarsızlık indirimi olan erkek müşteri için ikinci el binek 120.000 TL kasko bedelli orta sınıflı bir araç için 1 yıllık prim tutarı 2.500 TL olarak hesaplanmıştır. Kasko bedeli, kişiden kişiye, araç durumuna ve hasarsızlık geçmişe göre değişkenlik göstermektedir.

Finansmanın 3 ay ertelemeli kullanılması durumunda ertelenen dönemlerdeki alınmayan kârlar ilk taksit kâr tutarına ilave edilmektedir.

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