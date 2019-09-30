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Faizcilerden en az 17 bin lira daha kurtardık! Kamu bankaları indiriyor özel bankalar görmezden geliyor

Üç kamu bankasının ortak açıkladığı taşıt kredisi paketiyle özel bankaların faiz sömürüsünün önüne geçilmiş oldu. Paketle en az 17 bin lira tüketicinin cebinde kalıyor. Özel bankalar yüzde 1’in üzerindeki kredi oranlarında ısrar ederken, vade farkını 0,49-0,69 aralığına indiren kamu bankalarının yerli üretimi olan otomobillere de ilgiyi arttırmada rol oynaması bekleniyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
Faizcilerden en az 17 bin lira daha kurtardık! Kamu bankaları indiriyor özel bankalar görmezden geliyor

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi vade oranını aşağı çekerek özel bankaların faiz soygununu engelliyor. Üç bankanın bu hamlesiyle 100 bin liralık otomobil kredisi için geri ödeme tutarı 111,750 liraya düşürülüyor ve minimum 17 bin liranın tüketicinin cebinde kalmasına imkân tanınıyor.

Özel bankalardan büyük tuzak

Özel bankalar taşıt kredisi talebinde bulunan vatandaşlara bin lirayı geçen dosya ücreti uyguluyor. Ayrıca taşıt kredilerinde yüzde 2’lere varan faiz talep ediyor. Bu da bir taşıtın fiyatının 4 yılın sonunda ikiye katlanması anlamına geliyor. Tüketicinin bütçesini sarsan fahiş faiz oranlarıkamu bankalarını harekete geçirdi. Söz konusu bankalar, vade oranlarında indirime giderek vatandaşların daha fazla sömürülmesinin önünü kesmiş oldu. Yeni kampanyayla üç yıl vadeli bir araç alımı yapanların cebinde ise ayda 500 lira kalacak.

Yerli üretim artacak

Kamu bankalarının kredi faizlerini düşürmelerinin ardından otomotiv sektörünün toparlanacağı, otomobil ve ticari taşıt satışlarının artacağı tahmin ediliyor. İbrenin yukarı dönmesiyle sektörün yıl sonu için belirlediği satış hedeflerine yaklaşacağı öngörülüyor.

Bakan Albayrak’tan mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizin düşüşünün yerli üretimi ve istihdamı destekleyeceğini ifade etti. Albayrak, atılan yeni adımlarla otomotiv sektöründeki hareketlenmenin de hızlanacağını vurguladı.

Kampanya yıl sonuna kadar geçerli

Kamu bankaları tarafından hazırlanan paketler doğrultusunda fiyatı 50 bin ila 120 bin lira olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık vade farkı oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin lira olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi, aylık yüzde 0,49-0,69 vade farkı kullanılabilecek.

Eylül’de hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven arttı. Merkez Bankası’nın temmuz ayından beri yaptığı toplam 750 baz puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankalarından yeni hamleler gelmesi Türkiye’de üretilen binek ve ticari araçları uygulanan vade farkı oranlarına da yansıdı.

Gözde markalar

Kampanya çerçevesinde anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Isuzu ve Temsa gibi markalardan alışveriş imkânı sağlanıyor.

Kampanya yarın başlıyor

Yarın başlayacak olan kampanya 31 Aralık 2019’da sona erecek. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyen yeni kredi paketinin taşıt sahip olmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Özel bankalar fırsat yoksulu

Üç kamu bankasının düşük vade farkı uygulama kararına rağmen özel bankaların bu gelişmeyi görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, kamu bankalarının yaptıkları indirime rağmen bundan kazanç sağlayacakları halde özel bankaların harekete geçmemelerini bir fırsat yoksulluğu olarak değerlendirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
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  9. kamu bankaları
  10. kredi faizleri
  11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  12. yerli üretim
  13. istihdam
  14. otomotiv sektörü
  15. Merkez Bankası
  16. faiz indirimi
  17. Honda
  18. Hyundai
  19. Renault Mais
  20. Isuzu
  21. Temsa

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