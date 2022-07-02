Faizci bankalardan reklâm tuzağı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Sahip olduğumuz milli ve manevi değerleri her fırsatta reklamlarına konu edinerek çıkar elde etmeyi amaçlayan faizci bankalar, vatandaşın cebindeki parayı sömürmeye devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala bankaların “Bayram kredisi” adı altındaki skandal reklamları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine yol açıyor.

Milli manevi değerlerimizi sömürüyorlar!

Açıkladıkları kâr oranları ile rekor üstüne rekor kıran bankalar, vatandaşın cebindeki para üzerinden faiz yemeye devam ediyor. Fahiş faiz oranları ile kurdukları kredi tuzağına vatandaşı düşürmeye çalışan bankalar Kurban Bayramı’nın yaklaşmasını da fırsat bildi. Her sene olduğu gibi bu senede ‘Bayram Kredisi’ adı altında vatandaşa kredi veren bankalar, milli ve manevi değerlerimiz üzerinden sömürgeciliğe devam ediyor.

Yasak yollara başvurulması doğru değil!

Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Kurban, Allah’a yakınlık sağlamak ve O’nun rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla, uygun hayvanı ve belirli zamanlarda kesmektir. Kurban, İslam ümmetinin şiarlarındandır. Gücü yeten müminler kurban keserler. Kurbanın temel amacı, et ihtiyacını gidermek değil, Allah’ın rızasına ulaşabilmektir. Dolayısıyla, maddi durumu iyi olmayanın kurban kesme gibi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu sebeple de uygun olmayan veya yasak olan yollara başvurulması doğru değildir” ifadelerini kullandı.