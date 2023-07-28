Faiz yükseltince dolar ve enflasyon inecekti ama… Hafize hanım hayalleri yerle bir etti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Faiz yükselttiler, dolar ve enflasyon inecekti, ama!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu bugünkü yazısında "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hanımefendi, hem halkın, hem siyasi iktidarın enflasyon konusundaki hayallerini yerle bir etti." dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hanımefendi, hem halkın, hem siyasi iktidarın enflasyon konusundaki hayallerini yerle bir etti.

2023 yılı sonu için % 22 olarak daha önce açıklanan enflasyon rakamını..

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Ki, kabul edelim, şu an altı aylık dönem için % 38 olduğuna göre..

Hedefe tam ulaşılması pek mümkün görünmüyordu..

Ama % 22 olmaz da, % 27 olurdu. % 29 olurdu..

Bunlara toplum da razı olabilirdi..

Ama % 58 de nedir?

Evet, yanlış okumuyorsunuz, Hafize hanım, paradan para kazananların isteğine boyun eğip, faizi yükseltince.

Evet, sadece faizi yükseltince.

Otomatikman, doları da, enflasyonu da yükseltmiş oldu..

Hafize hanım geldiğinde, faiz % 8.5 iken. şimdi % 17.5.

Dolar 19.5 Tl iken. Şimdi 27 TL.

Ve..

2023 sonu enflasyon beklentisi % 22 iken, şimdi % 58.

Haydi buyrun, çıkın bu işin içinden..

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