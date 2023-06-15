  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!
Gündem

Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 10:37:00 -
Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Katar Katar satıldık" muhabbeti yapan fitne medyasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hangi konuyu yazayım?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hazine’nin başına getirdiği Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerini mi?..

Erdoğan’ın, Merkez Bankası Başkanlığı’na getirdiği hanımefendi ile ilgili sözlerini mi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoksa fitne medyasının, “Faiz bu ay % 25’e, üç ay içinde de 40’lara çıkacak” kazan kaynatmasını mı?

Mehmet Şimşek için bir not daha vereyim.. Solcu medyadan birisi, “Nasıl kavga çıkarırız. Erdoğan’ı nasıl başarısız hale düşürürüz” niyeti ile şu iddiayı da ortaya atmışlar:

“Mehmet Şimşek, bir yakınına, ‘Tablonun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum’ demiş!”

Uydurmanın sonu yok..

Yalanın sınırı yok..

Ahiret inancımız olmasa, biz de oturur ne yalanlar kurgularız..

“Mehmet Şimşek, gerçek tabloyu görünce, Erdoğan’dan affını istemiş..

Erdoğan, bakanlıktan ayrılmaması konusunda Şimşek’i tehdit etmiş..”

Atalarımız ne demiş:

“Dilin kemiği yok”..

Bir gün geldiğinde, tüm yaptıklarınızın ve yapmanız gerekir iken yapmadıklarınızın hesabını vereceğinizden yana imanınız yok ise..

Her türlü yalanı söylersiniz..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat
Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat

Ekonomi

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat

Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para
Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para

Spor

Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para

Ciddi bir değişime mi gidiliyor? Erdoğan’dan faiz ve Merkez Bankası mesajı
Ciddi bir değişime mi gidiliyor? Erdoğan’dan faiz ve Merkez Bankası mesajı

Ekonomi

Ciddi bir değişime mi gidiliyor? Erdoğan’dan faiz ve Merkez Bankası mesajı

Fed merakla beklenen faiz kararını duyurdu
Fed merakla beklenen faiz kararını duyurdu

Ekonomi

Fed merakla beklenen faiz kararını duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23