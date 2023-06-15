Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Katar Katar satıldık" muhabbeti yapan fitne medyasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hangi konuyu yazayım?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hazine’nin başına getirdiği Mehmet Şimşek ile ilgili değerlendirmelerini mi?..

Erdoğan’ın, Merkez Bankası Başkanlığı’na getirdiği hanımefendi ile ilgili sözlerini mi..

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Yoksa fitne medyasının, “Faiz bu ay % 25’e, üç ay içinde de 40’lara çıkacak” kazan kaynatmasını mı?

Mehmet Şimşek için bir not daha vereyim.. Solcu medyadan birisi, “Nasıl kavga çıkarırız. Erdoğan’ı nasıl başarısız hale düşürürüz” niyeti ile şu iddiayı da ortaya atmışlar:

“Mehmet Şimşek, bir yakınına, ‘Tablonun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum’ demiş!”

Uydurmanın sonu yok..

Yalanın sınırı yok..

Ahiret inancımız olmasa, biz de oturur ne yalanlar kurgularız..

“Mehmet Şimşek, gerçek tabloyu görünce, Erdoğan’dan affını istemiş..

Erdoğan, bakanlıktan ayrılmaması konusunda Şimşek’i tehdit etmiş..”

Atalarımız ne demiş:

“Dilin kemiği yok”..

Bir gün geldiğinde, tüm yaptıklarınızın ve yapmanız gerekir iken yapmadıklarınızın hesabını vereceğinizden yana imanınız yok ise..

Her türlü yalanı söylersiniz..

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