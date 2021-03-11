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Ekonomi Faiz lobisi TCMB'nin faiz artırmasını istiyor
Ekonomi

Faiz lobisi TCMB'nin faiz artırmasını istiyor

Faiz lobisi enflasyon verisini bahane ederek TCMB'nin faizleri 100 baz puan artırmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 03:28:00 -
Faiz lobisi TCMB'nin faiz artırmasını istiyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın blog yazısı düşünüldüğünde faiz artırımı beklenmemesi gerektiğini söyleyen Goldman Sachs analistleri, TCMB'nin cevap vermesi gereken bir çok gelişme olduğunu ve bundan dolayı faiz artırımı beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs, yukarı yönlü enflasyon sürprizinin ve artan petrol fiyatlarının enflasyon ve bütçe dengesi görünümünü etkileyeceğinin altını çizerken, Nisan-Mayıs döneminde bütçe açığının 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

2021'in sonuna kadar yüzde 18 faiz oranının korunacağını belirten kurum, 2021'in dördüncü çeyreğinde 50 baz puanlık bir indirimle para politikasında gevşeme başlayabileceğini söyledi.

2022 yılının her çeyreğinde 75 baz puanlık bir indirim beklediğini vurgulayan Goldman Sachs, daha önce beklentilerinin çeyrek başına 50 baz puan olduğunu dile getirmişti. Banka, 2022 yıl sonu için faiz oranı tahminini yüzde 14,5 olarak sabit tuttuklarını da belirtti.

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