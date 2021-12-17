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Ekonomi Faiz indiriminin ardından dolar yeni güne böyle başladı!
Ekonomi

Faiz indiriminin ardından dolar yeni güne böyle başladı!

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indiriminin ardından dolar kuru yeni güne 15.70 lira seviyesinden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 08:51:00 -
Faiz indiriminin ardından dolar yeni güne böyle başladı!

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar kuru yeni güne de 15.70 lira seviyesinden başladı.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

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