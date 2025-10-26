Faik Çetiner'e son görev
Spor medyasının tanınan simalarından Faruk Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. Çetiner'in cenaze namazı Erenköy'deki Galip Paşa Camii'nde kılındı. Ünlü gazetecinin tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü.
69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından 69 yaşındaki Faik Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.