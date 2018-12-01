Fahri Durmuş kimdir nerelidir? Fahri Durmuş öldü mü?
Süper Lig'in eski hakemlerinden Fahri Durmuş'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Fahri Durmuş kimdir- Fahri Durmuş nereli ve kaç yaşındaydı? Fahri Durmuş neden öldü?01 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
Adana'nın Ceyhan ilçesinde lise müdürü olarak görev yapan Süper Lig'in eski yardımcı hakemlerinden Fahri Durmuş, kaldığı lojmanda ölü bulundu. Peki Fahri Durmuş kimdir, nerelidir ve kaç yaşındaydı?
10 Ocak 1967 doğumlu olan Fahri Durmuş’un cenazesi 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Ceyhan İlçesi Tatlıkuyu Mahallesinde defnedilecektir. Cenaze defin saati yarın sabah saatlerinde duyurulacaktır.
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