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Gündem

Fahrettin Koca'dan kritik uyarı! 'Hazırlanalım' dedi ve o tarihi işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül ile ilgili çarpıcı uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:43:00 -
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı! 'Hazırlanalım' dedi ve o tarihi işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e işaret ederek kritik bir uyarı yaptı.

Kurban Bayramı’nda vatandaşların ihmalleri neticesinde yeniden patlayan koronavirüs vakaları sonrası bazı illerimizde gevşetilen korona tedbirleri yeniden getirildi.

Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşları ilgilendiren yasaklar tekrar geldi. Düğünlere sınırlama getirilirken denetimler üst seviyeye çıktı.

Türkiye’de 17 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken 1233 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Son olarak okullardaki yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’ü işaret eden Bakan Koca, “Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?” paylaşımını yaptı.

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