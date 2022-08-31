Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık durumu merak konusu oldu. Fahrettin Koca kaç yaşında?

Fahrettin Koca sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca korona mı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca’nın tedavisinin evinde sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu yaptığı paylaşımla açıklığa kavuştu.

Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 yılında Konya'da dünyaya geldi. 57 yaşındaki Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptı. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusudur.