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Gündem

Fahrettin Koca korkunç mektubu kamuoyu ile paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsü atlatan bir vatandaştan gelen mektubu kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:24:00 -
Fahrettin Koca korkunç mektubu kamuoyu ile paylaştı

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle kuralları uymayanları ve rehavete kapılanları ısrarla uyarmaya devam ediyor. Vaka sayılarının tedbirsiz davranışlar sonrası yeniden bin bandını aşmasıyla birlikte Bakan Koca, bir koronavirüs hastasının kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Mektupta korkutan ifadeler ile yaşananlar anlatılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. 

Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

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