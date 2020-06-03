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Fahrettin Altun'dan seçim anketi açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından kamuoyundaki sahte seçim anketleriyle ilgili olarak kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:53:00 - 2020-06-03 18:10:16
Fahrettin Altun'dan seçim anketi açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Güvenilir anket nasıl olur?' ifadeleriyle bir infografik yayınladı.

Altun, paylaşımında "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerine de yer verdi.

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