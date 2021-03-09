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Gündem Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tarihi kapak
Gündem

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tarihi kapak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin Tweetini alıntılayarak paylaştığı video ile İYİ Parti'ye tarihi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 02:26:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Doğru mu?' uygulamasına yaptığı eleştirel videoyu alıntılayarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletimiz, şaşmaz feraseti ile AK Parti'yi kurdu" sözlerinin olduğu videoyu yayınladı. Altun, yayınladığı videoya "Hep iletişim üzerine olalım" notunu paylaştı.

Meral Akşener'in AK Parti'yi övdüğü bir videoyu paylaşan Altun İYİ Parti'ye komik bir mesaj verdi.

İYİ Parti'nin attığı tweette, "Parafraks (Freud Sürçmesi): “Davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi. Lügatınıza yeni bir sözcük katmak istedik...
@iletisim" ifadeleri yer aldı.

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