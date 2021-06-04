Fahrettin Altun'dan doğal gaz keşfi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfine ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Yeni doğalgaz rezervi keşfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğı müjdesini verdi.

Keşfin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.

Fahrettin Altun'dan paylaşım

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız."