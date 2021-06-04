  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı ‘kararlılık’ çağrısı: Sağlıklı günlere dönmek için...
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ayvalık açıklarında geri itilen 12 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı
FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 14 tutuklama
Gündem Fahrettin Altun'dan doğal gaz keşfi paylaşımı
Gündem

Fahrettin Altun'dan doğal gaz keşfi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz müjdesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:26:00 -
Fahrettin Altun'dan doğal gaz keşfi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfine ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Yeni doğalgaz rezervi keşfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğı müjdesini verdi.

Keşfin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.

Fahrettin Altun'dan paylaşım

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı! "Yeni doğal gaz rezervi bulduk"

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı! "Yeni doğal gaz rezervi bulduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asdf

Bi kac gundur sesi cikmiyodu bunun.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay