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Fahrettin Altun paylaştı! 'İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen bir mektubu"İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındaki güç bu!" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:50
Fahrettin Altun paylaştı! 'İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu'

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Kur'an kursunun 9 öğrencisi, dualarla dolu mektup göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurslarına davet etti.

Zehra, Melisa, Gizem, Medine, Esma, Beyzanur, Ravzanur, Ebrar ve Rüveyda adlı 9 Kur'an kursu öğrencisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak kurslarına ziyarette bulunmasını talep etti.

"Esselamu Aleyküm Tayyip Dedemiz" diye başlayan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Türk milletimizi içinde bulunduğu bu bataklıktan yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlar ile çıkardığın ve tüm Muhammed (S.A.V) ümmetine sahip çıktığın için binlerce kez teşekkür ederiz. Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın, amin.

Hani derler ya cennet ehli az olurmuş. Biz de cennet bahçesinde dokuz talebeyiz. İnşallah bu mektubu okursun. Dokuzumuz da sizin ve hanımınızın kursa gelmesi için dualar ediyoruz. Hepimiz bu devlet, bu vatan için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten sizi dört gözle bekliyoruz. Bunun hürmetine size 50 hatim 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz."

"İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Kur'an kursu öğrencilerinin mektubunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasında. Güzel yürekli yavrularımızın gönderdiği içten mektup. 'Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın'... İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu!" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:50
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. fahrettin altun

YORUM YAZ

  • KARA SEMIKARA SEMI23 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN DINIMIZIN VE TÜRKIYEMIZIN SEVDALI GENCLERESAYGILARIMI SUNUYORUM .
  • akifakif37 dk önce
    Gerçek güç bu. Gerisi de lazım ama asıl olan bu. Bu tam oldu mu gerisi gelir.
  • Murtaza simsek Murtaza simsek 46 dk önce
    Lan sizinkiler hadi inandi diyelimde milletin hepsini salak yerine koymakla elinize ne geciyor. .söylediginiz sekilde bir mektubu 9 yasindaki cocuklarin yazdigina siz gercekten inaniyormusunuz.
  • samisami50 dk önce
    Valla değil 50 hatim 156 yasin istersen milyon milyon hatim indir yasin oku.....Allah ın indirdikleri ile hükmetmediği Allah ın haramına haram helaline helal demediği müddetçe hepsi boş...... Bu ülkede Allah a ve resulüne harp ilan edilmiş tir.Bu ülkede faiz belası bütün milletin gırtlağına sokulmuştur,bu ülkede kumar devlet eli ile oynatılıp insanların umutları ile oynanmaktadır,bu ülkede zinayı serbest bırakarak,içki fabrikalarının sayısını arttırarak,domuz hayvanını kasaplık hayvan kabul ederek mi Allah ın rızası aranmakta.Ülkede ne adalet,ne ahlak ne maneviyat namına bir şey bırakmayanlar,insanlarımızı terörize edenlermi Allah ın rızasını aramaktadır.Sizin daha şu ırak ta suriye de libyada filistinde yemende ölen öldürülen müslüman kardeşlerimizin kanları ellerinizde yaş ken nasıl olacakta Allah ın rızasını kazanacaksınız.....Hadi oradan şuursuz müslümanlar.
  • kmlkml58 dk önce
    yobaz dinsizler "irtica hopladı" deyi hoplar şimdi
  • Kürt OgluKürt Oglu1 sa önce
    Minik genareller ALLAH'iniza kurban olurum..

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