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Sağlık Fahrettin Altun: Milletimiz unutmayacak
Sağlık

Fahrettin Altun: Milletimiz unutmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 20:58:00 -
Fahrettin Altun: Milletimiz unutmayacak

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızını artırarak devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada en çok aşı yapan dokuzuncu ülke olduğumuzu bildirdi.

"Milletimiz unutmayacak"

Bakan Koca'nın bu paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak…" ifadelerine yer verdi.

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