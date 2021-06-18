Fahrettin Altun: Milletimiz unutmayacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızını artırarak devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada en çok aşı yapan dokuzuncu ülke olduğumuzu bildirdi.
"Milletimiz unutmayacak"
Bakan Koca'nın bu paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı tutumuyla Koronavirüsle mücadelemizde her geçen gün daha da fazla mesafe kat ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın bu süreçteki fedakarlıklarını Milletimiz unutmayacak…" ifadelerine yer verdi.