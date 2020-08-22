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Gündem Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan 1 saat önceki anını paylaştı
Gündem

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan 1 saat önceki anını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan önce Cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan Camii'ndeki dua ettiği fotoğrafı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:12:00 -
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan 1 saat önceki anını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğinin müjdesini verdi.

Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçmeden önce Cuma namazı Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de sevince neden olan tarihi müjdeyi vermeden önceki anını paylaştı.

Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde dua ettiği görüntüyü sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından paylaşan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden... Doğal gaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..."

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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Yorumlar

serdar-1.

Yapılan ibadetlerde gösteriş olurmu,kimin nerde Cuma namazını kıldığını bu Millet bilmek zorundamı?Kutsal Dinimizi siyasetinize alet etmeyin.
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vedat

Her kesin kıldığı namazlar yaptığı ibadetler kendisine aittir,bunu siyaset malzemesi yapmanız size bir şey kazandırmaz aksine kaybettirir.
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