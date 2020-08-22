Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan 1 saat önceki anını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini açıklamadan önce Cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan Camii'ndeki dua ettiği fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğinin müjdesini verdi.
Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçmeden önce Cuma namazı Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de sevince neden olan tarihi müjdeyi vermeden önceki anını paylaştı.
Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde dua ettiği görüntüyü sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından paylaşan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Dünden... Doğal gaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..."
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı: